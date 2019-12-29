Число пострадавших в результате тайфуна на Филиппинах превысило 40 человек

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-29T11:36:45+03:00

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Западные СМИ пишут, что до 41 человека выросло на Филиппинах число погибших в результате мощного тайфуна "Фанфон", известного также под именем "Урсула". Ранее сообщалось о гибели 28 человек.

Отмечается, что среди погибших - экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра. Местные СМИ сообщали, что порывы ветра достигали 200 км/ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU