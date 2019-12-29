СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-29T12:52:12+03:00

В Донбассе проходит процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 20 человек отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории

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В Донбассе начался первый за последние два года обмен пленными между ДНР и ЛНР и Украиной. Процесс проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда.

Донецк и Луганск планирует передать Киеву 55 человек и получить 87 своих сторонников.

- Обмен начался. - прокомментировала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По последней информации, около 20 человек отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории. По словам Морозовой, Киев гарантировал процессуальную очистку лиц, которые будут переданы Донбассу.

- Украинская сторона должна выполнить свои обязательства. И после завершения судов все люди должны быть процессуально очищены, - отметила омбудсмен ДНР, пишет "ТАСС".

Также сообщается, что лица, ранее удерживавшиеся в ДНР в уже отправились в так называемую серую зону - территорию между позициями конфликтующих сторон - для финализации процедуры обмена.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что обмен задержанных между Донбассом и Киевом пройдет без участия журналистов. Представителей СМИ не допустят на место проведения обмена.

Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU