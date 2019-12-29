СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-29T13:10:27+03:00

"Хватит мыть о метро, сталинисты!: Маск опубликовал в Twitter фотографию Сталина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позже основатель Tesla удалил этот твит, но некоторые пользователи успели сохранить его изображение

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Основатель Tesla Илон Маск опубликовал в своем Twitter фотографию улыбающегося советского вождя Иосифа Сталина, который держит руки в виде "сердечка". Так Маск прокомментировал результаты опроса о необходимости строительства автомобильных тоннелей под городами.

- Как и ожидалось, 69% опрошенных хотят автомобильные тоннели! Хватит ныть о метро, сталинисты. - иронично подписал твит основатель Tesla.

Однако спустя некоторое время Илон Маск удалил сообщение, но особо шустрые пользователи успели сохранить его изображение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре основатель Tesla Илон Маск впервые опубликовал пост в Twitter через сеть Starlink. Спутниковая "паутина" разрабатывается компанией SpaceX для обеспечения всемирного доступа к интернету 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU