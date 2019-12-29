Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
По словам экспертов, Штаты и раньше проявляли активность, но это была повседневная оперативная боевая подготовка
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Начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке Михаил Биличенко рассказал, что США усилили военные оперативные мероприятия в районе Чукотки. Таким образом, ВС Штатов наращивают состав группировок и проводят различные учения, включая десантирование.
- Чукотское операционное направление, поскольку ВМС США проводят свои оперативные мероприятия на данном направлении, - отметил Биличенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU