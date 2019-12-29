2019-12-29T14:48:06+03:00
В мире

Донбасс передал Украине первых 25 человек в рамках обмена пленными

Передаваемые лица при этом сообщили, что хотели бы переехать на Украину
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Донбасс передал Украине первых 25 человек в рамках обмена пленнымиДонбасс передал Украине первых 25 человек в рамках обмена пленнымиФото: REUTERS
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Представители офиса президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что республики Донбасса передали Киеву первых 25 человек в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами, которые осуществляется в воскресенье, 29 декабря.

При этом передаваемые пленные заявили, что хотели бы переехать на Украину.

- Все 25 человек, - сказала представительница ЛНР после верификации списка.

Напомним, обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье, 29 декабря, на линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Майорское" - "Горловка". Офис Владимира Зеленского вел видеотрансляцию передачи пленных в Facebook.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Донбассе проходит процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной. Около 20 человек отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

Дарья Морозова - уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики.Никита МАКАРЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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