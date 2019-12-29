Немцы заявили, что Путин и Меркель будут играть наибольшую роль во внешней политике в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-29T14:49:34+03:00

При этом почти треть участников опроса считает, что найти ответы на текущие вызовы не удастся никому

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Немецкие СМИ сообщают, что жители Германии уверены, что наиболее значимую роль при решении глобальных проблем в 2020 году будут играть канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин. Также, по мнению немцев, большое влияние будет оказывать лидер Франции Эммануэль Макрон.

При этом 29% полагают, что найти ответы на текущие вызовы не удастся никому.

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ИСТОЧНИК KP.RU