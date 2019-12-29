Не менее девяти человек погибли при обстреле на параде в Йемене

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-29T17:26:06+03:00

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Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" произвели ракетный обстрел по йеменской провинции Эд-Далиа утром в воскресенье, 29 декабря. Целью хуситов стали участники военного парада и зрители.

На настоящий момент известно о девяти погибших, включая подростков, и около 30 пострадавших. Однако число жертв может увеличиться, поскольку многие раненные находятся в тяжелом состоянии.

Согласно данным телеканала Al Arabiya, йеменские силовики уже задержали троих хуситов, которые могут быть причастны к нападению. Предполагается, что именно они выпустили ракету из города Дамт.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе коалиция во главе с Саудовской Аравией обстреляла рынок в провинции Саада в Йемене. Жертвами атаки стали 17 человек, в том числе 12 мигрантов из африканских стран.

На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел.

ИСТОЧНИК KP.RU