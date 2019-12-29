2019-12-29T18:43:53+03:00
Политика

Биограф: Путин всерьез предлагал Европе заключить союз

Президент России хотел сблизиться с Западом посредством Германии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Двадцать лет назад президент России Владимир Путин всерьез хотел заключить союз с Европой, а также делал западным коллегам другие "очень интересные предложения". Об этом рассказал немецкий политолог и журналист Александр Рар, который занимался написанием биографии политика.

По его словам, Путин стремился к созданию энергетического и торгового валютного альянса, а также был настроен вести диалог в области политики безопасности. В 2000 году глава государства даже договорился с тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шредером об учреждении русско-немецкой платформы "Петербургский диалог". Это должно было сблизить народы двух стран и примирить Москву с остальными европейскими государствами.

"Он не хотел, чтобы Россия стала частью Запада, но (хотел бы, чтобы она) стала также архитектором общего европейского дома. Я заметил, что он был тогда большим поклонником идей Петра Великого, который "открыл окно в Европу", - цитирует РИА Новости Рара

Сайт kp.ru писал, что в преддверии наступления 2020 года в Германии провели опрос. Оказалось, что немцы считают Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель самыми значимыми "игроками" на геополитической арене.

Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства

ИСТОЧНИК KP.RU

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