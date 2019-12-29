Жертвами стрельбы в церкви в Техасе стали два человека, еще один ранен

29 Дек. 23:26 2019-12-29T23:28:04+03:00

По данным местных СМИ, одной из жертв сам стрелок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии

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Во время воскресной службы в одной из церквей американского города Уайт Сеттлмент (штат Техас) произошла стрельба, в результате погибли два человека, еще один ранен, сообщает местная газета Dallas Morning News со ссылкой на представителя медицинской компании MedStar.

По данным собеседника издания, один человек скончался на месте стрельбы, второй умер от полученных ранений в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу, третий госпитализирован. Состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.

Телеканал FOX 10 Phoenix уточняет, что одной из жертв стал сам стрелок. Начато расследование произошедшего, мотивы стрельбы выясняются.

Стоит отметить, что в Техасе стреляют с пугающей регулярностью. Например, как писал сайт kp.ru, в ноябре 2017 года мужчина в военной форме открыл стрельбу в баптистской церкви в местечке Сазерленд-Спрингс. Тогда были убиты 26 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU