Число мексиканцев среди жертв стрельбы в Техасе возросло до шести

СЕГОДНЯ 01:28 2019-08-05T01:43:44+03:00

Ранения получили семеро граждан Мексики, всего же были убиты 20 и ранены 26 человек

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Жертвами стрельбы в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) стали шесть мексиканцев, а не три, как сообщалось ранее. Об этом сообщил в воскресенье, 4 августа, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Печально, что подтверждается гибель шести мексиканцев, и еще семеро ранены», – сказал Лопес Обрадор.

Со своей стороны, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что мексиканский МИД после этой стрельбы примет все меры для защиты соотечественников в Соединенных Штатах.

«Президент республики дал мне поручение перевести это возмущение Мексики, в первую очередь, в защиту пострадавших семей, а затем – в законные, эффективные, быстрые и убедительные действия, чтобы Мексика помогла и потребовала создать условия для защиты мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США. То, что произошло, недопустимо», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, стрельба в торговом центре Walmart в Эль-Пасо произошла около полудня в субботу, в результате погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. По данным полиции, стрелок был один, это 21-летний житель Техаса Патрик Крушиус, он был нейтрализован полицией. По версии следствия, мотивом массового расстрела посетителей ТЦ стала ненависть к мигрантам из соседней Мексики.

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3 – 4 августа за сутки в США произошло три массовых расстрела в трех разных штатах – Техасе, Огайо и Иллинойсе. Жертвами этих терактов стали 29 человек, почти 50 получили ранения (подробности).

Пострадавшие при стрельбе в Техасе.Свидетели рассказывают, что боевиков (и точек ведения огня) было несколько.

ИСТОЧНИК KP.RU