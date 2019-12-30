Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал, когда его сын завершит спортивную карьеру
Абдулманап Нурмагомедов – отец и личный тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – рассказал, что его сын намерен вскоре завершить свою спортивную карьеру.
«Год или два — посмотрим, решит вся команда», - сказал наставник российского бойца смешанных боевых искусств в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА» в воскресенье, 29 декабря.
По словам Нурмагомедова-старшего, 28 побед в 28 поединках дались его сыну очень нелегко. Хабиб мог бы принимать участие в соревнованиях и до 35 побед, но он «слишком многое прошел». К тому же, как отметил отец чемпиона, невозможно бесконечно показывать хорошие бои, а потому нужно правильно выбрать момент ухода из профессионального спорта.
«Слишком много травм было, очень тяжелый тренировочный процесс», - сказал Абдулманап.
Интервью с тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.Отец Хабиба Нурмагомедова сказал, что его сын намерен вскоре завершить свою спортивную карьеру
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Нурмагомедов-старший заявил, что ответственность перед болельщиками волнует его больше, чем травмы сына.
В апреле следующего года на турнире в Бруклине дагестанский боец встретится с американцем Тони Фергюсоном. Болельщики и спортсмены начали гадать, кто из них победит, задолго до объявления даты этого поединка.
Хабиб Нурмагометов о предстоящем бое с Тони Фергюсоном.
ИСТОЧНИК KP.RU