Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал, когда его сын завершит спортивную карьеру

СЕГОДНЯ 00:27 2019-12-30T00:44:17+03:00

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Абдулманап Нурмагомедов – отец и личный тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – рассказал, что его сын намерен вскоре завершить свою спортивную карьеру.

«Год или два — посмотрим, решит вся команда», - сказал наставник российского бойца смешанных боевых искусств в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА» в воскресенье, 29 декабря.

По словам Нурмагомедова-старшего, 28 побед в 28 поединках дались его сыну очень нелегко. Хабиб мог бы принимать участие в соревнованиях и до 35 побед, но он «слишком многое прошел». К тому же, как отметил отец чемпиона, невозможно бесконечно показывать хорошие бои, а потому нужно правильно выбрать момент ухода из профессионального спорта.

«Слишком много травм было, очень тяжелый тренировочный процесс», - сказал Абдулманап.

Интервью с тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.Отец Хабиба Нурмагомедова сказал, что его сын намерен вскоре завершить свою спортивную карьеру

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Нурмагомедов-старший заявил, что ответственность перед болельщиками волнует его больше, чем травмы сына.

В апреле следующего года на турнире в Бруклине дагестанский боец встретится с американцем Тони Фергюсоном. Болельщики и спортсмены начали гадать, кто из них победит, задолго до объявления даты этого поединка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749523" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагометов о предстоящем бое с Тони Фергюсоном.

ИСТОЧНИК KP.RU