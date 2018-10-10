«Я расскажу твоему отцу»: Хабиб Нурмагомедов и президент UFC обменялись «угрозами»

СЕГОДНЯ 04:23 2018-10-10T04:31:12+03:00

Российский боец заявил, что разворотил бы машину Уайта, если бы ему не отдали чемпионский пояс, а тот в шутку пригрозил пожаловаться его отцу [фото]

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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт обменялись «угрозами» в соцсети. Хабиб в Instagram опубликовал свою фотографию с чемпионским поясом, который ему из-за драки после поединка вручили не сразу.

«Дэна Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне мой пояс, иначе я бы разворотил твою машину. Я знаю, где ты паркуешься», - так горячий дагестанский парень подписал снимок.

khabib_nurmagomedov @danawhite you lucky that you give my belt, or I would smash your car, I know your parking location #SendmeLocaition

Президент UFC отреагировал на пост россиянина, оставив комментарий: «Славно посмеялся. Я все расскажу твоему отцу».

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и личный тренер Хабиба, обещал наказать сына за выходку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором жестче, чем UFC. Да и сам боец говорил, что отец «будет его ругать».

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 октября, россиянин защитил свой престижный титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов победил Макгрегора на ринге, проведя удушающий прием в четвертом раунде. По окончанию боя российский боец перелез через сетку октагона и кинулся на членов команды противника, в частности, на тренера ирландца. В результате в зале началась массовая потасовка.

Теперь дагестанцу грозит штраф, дисквалификация и даже лишение чемпионского титула. Также санкции могут быть приняты в отношении отдельных членов команды Хабиба.