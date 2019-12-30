2019-12-30T03:59:55+03:00
Политика

Захарова назвала вызов российского посла в МИД Польши попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу

Официальный представитель МИД России объяснила реакцию польских коллег желанием «расставить соответствующие акценты»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Комментируя ситуацию в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», она отметила, что вызов нашего дипломата в польское внешнеполитическое ведомство является «дипломатической рутиной, а не каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни».

«Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», - пояснила Мария Захарова.

Напомним, писал сайт kp.ru, что на беседу в польский МИД Сергея Андреева пригласили после того, как президент России Владимир Рутин резко высказался о после Польши в нацистской Германии, который поддержал идею Гитлера выслать евреев из Европы в африканские «колонии» и даже пообещал поставить ему за это памятник в Варшаве.

«Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши в нацисткой Германии.Из выступления президента на расширенной коллегии Министерства обороны, 24 декабря 2019 года.

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На расширенной коллегии Министерства обороны президент рассказал, кто договаривался с нацистами и в чем уникальное преимущество России (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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