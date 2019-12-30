2019-12-30T05:00:41+03:00
Происшествия

Упавшая с высоты в цирке Владивостока гимнастка находится в тяжелом

Об этом рассказали журналистам в городской клинической больнице, куда доставили пострадавшую
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во Владивостокском цирке сорвалась гимнасткаВо Владивостокском цирке сорвалась гимнасткаФото: Кадр видео
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Воздушная гимнастка, которая накануне сорвалась с пятиметровой высоты во Владивостокском цирке, находится в тяжелом состоянии, об этом журналистам сообщили в городской клинической больнице №2, куда была доставлена пострадавшая.

«Состояние тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь», - сказал представитель медучреждения в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне во Владивостокском цирке случилось ЧП: во время выступления акробатов сорвалась с троса, упала на арену и сильно ударилась головой воздушная гимнастка. К ней сразу же подбежал ее партнер по номеру, а через несколько секунд после происшествия в зале выключили освещение.

Очевидцы рассказали, что девушку унесли за кулисы, а потом в цирк вызвали «Скорую помощь». Бригада медиков увезла гимнастку в больницу.

В июле подобное ЧП случилось в московском центре цирковых искусств в Измайловском районе.

Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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