Упавшая с высоты в цирке Владивостока гимнастка находится в тяжелом

СЕГОДНЯ 04:46 2019-12-30T05:00:41+03:00

Об этом рассказали журналистам в городской клинической больнице, куда доставили пострадавшую

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Воздушная гимнастка, которая накануне сорвалась с пятиметровой высоты во Владивостокском цирке, находится в тяжелом состоянии, об этом журналистам сообщили в городской клинической больнице №2, куда была доставлена пострадавшая.

«Состояние тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь», - сказал представитель медучреждения в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне во Владивостокском цирке случилось ЧП: во время выступления акробатов сорвалась с троса, упала на арену и сильно ударилась головой воздушная гимнастка. К ней сразу же подбежал ее партнер по номеру, а через несколько секунд после происшествия в зале выключили освещение.

Очевидцы рассказали, что девушку унесли за кулисы, а потом в цирк вызвали «Скорую помощь». Бригада медиков увезла гимнастку в больницу.

В июле подобное ЧП случилось в московском центре цирковых искусств в Измайловском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/752424" frameborder="0"></iframe> Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU