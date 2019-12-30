Упавшая с высоты в цирке Владивостока гимнастка находится в тяжелом
Воздушная гимнастка, которая накануне сорвалась с пятиметровой высоты во Владивостокском цирке, находится в тяжелом состоянии, об этом журналистам сообщили в городской клинической больнице №2, куда была доставлена пострадавшая.
«Состояние тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь», - сказал представитель медучреждения в беседе с РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне во Владивостокском цирке случилось ЧП: во время выступления акробатов сорвалась с троса, упала на арену и сильно ударилась головой воздушная гимнастка. К ней сразу же подбежал ее партнер по номеру, а через несколько секунд после происшествия в зале выключили освещение.
Очевидцы рассказали, что девушку унесли за кулисы, а потом в цирк вызвали «Скорую помощь». Бригада медиков увезла гимнастку в больницу.
В июле подобное ЧП случилось в московском центре цирковых искусств в Измайловском районе.
Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ
ИСТОЧНИК KP.RU