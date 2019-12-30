СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-30T09:28:07+03:00

"Большая часть горожан были "за": Представитель РПЦ прокомментировал скандал со строительством храма в Екатеринбурге Фото: Денис Рябцев

Владимир Легойда заявил в эфире программы "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда", что в конфликте виноваты как местные власти, так и жители города

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Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал скандал вокруг строительства храма в Екатеринбурге. По словам представителя РПЦ, местные жители были "за" строительство храма.

- До конца мне не понятны причины почему это произошло. Не до конца не понятно что послужило триггером для ситуации. Подавляющее большинство екатеринбурцев за храм, вопрос был в месте строительства. - отметил Легойда в интервью Тине Канделаки и Максиму Шевченко.

В эфире программы "Доживем до понедельника" он также подчеркнул, что за два месяца до случившегося он общался с разными людьми, встречался с общественностью. По словам Легойды, прошли "все необходимые слушания, были проведены все процедуры, собирались выходить на строительство".

- Когда возникла проблемная ситуация людям показалось, что с ними не поговорили, с ними не посоветовались, - отметил представитель РПЦ.

На вопрос ведущей Тины Канделаки, является ли случившееся ошибкой властей города, Легойда ответил, что ошибки были с обеих сторон данного конфликта.

- Не нужно искать виноватых. Мне часто задавали вопрос, кто выйграл, кто проиграл... Это тупик. Все проиграли. Когда возникают такие конфликты - мы чего-то не сделали, не доработали, - подытожил Легойда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этой весной в Екатеринбурге разгорелся конфликт вокруг строительства храма на месте сквера у Драмтеатра. Противостояние защитников места для отдыха и сторонников церкви шло в течение нескольких недель.

ИСТОЧНИК KP.RU