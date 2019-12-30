"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению
Российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" сорвали срок подписания мирового соглашения. Компании не успели до 29 декабря подписать новый документ по взаимным требованиям по транзиту российского газа в Европу.
Подписание мирового соглашения являлось главным условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года в соответствии с протоколом, который был утвержден 20 декабря в Минске.
Стороны должны были подписать новый договор при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, но этого так и не произошло, пишет "РБК".
При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока никакой информации по обсуждению сотрудничества нет и «забегать вперед» не следует.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дмитрий Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину. Поставки "топлива" должны быть экономически целесообразны для "Газпрома".
«Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря
ИСТОЧНИК KP.RU