СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-30T15:18:28+03:00

Обе компании не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту российского газа в Европу

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Российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" сорвали срок подписания мирового соглашения. Компании не успели до 29 декабря подписать новый документ по взаимным требованиям по транзиту российского газа в Европу.

Подписание мирового соглашения являлось главным условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года в соответствии с протоколом, который был утвержден 20 декабря в Минске.

Стороны должны были подписать новый договор при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, но этого так и не произошло, пишет "РБК".

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока никакой информации по обсуждению сотрудничества нет и «забегать вперед» не следует.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дмитрий Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину. Поставки "топлива" должны быть экономически целесообразны для "Газпрома".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752608" frameborder="0"></iframe> «Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU