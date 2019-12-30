2019-12-30T16:07:23+03:00
Политика

"Газпром" подписал соглашение по антимонопольному спору с Украиной

Стороны решили разрешить конфликт миром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Украина и "Газпром" подписали соглашение по антимонопольному конфликтуУкраина и "Газпром" подписали соглашение по антимонопольному конфликтуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Украина и российская корпорация "Газпром" подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. Сделка была подтверждена в рамках переговоров сторон. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

Сайт kp.ru рассказывал, что подписание мирового соглашения еще на прошлой неделе анонсировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно его данным, с "Газпрома" должны быть сняты все антимонопольные претензии на сумму 7,4 миллиарда долларов. Решение стало компромиссом. Российская компания в ответ отзовет из суда иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.

С "Газпрома" снимут антимонопольные претензии на 7,4 миллиарда долларов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С "Газпрома" снимут антимонопольные претензии на 7,4 миллиарда долларовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах", — написал замминистра у себя на странице в Facebook.

Он также опубликовал фотографию с подписями министра юстиции Украины Дениса Малюськи и заместителя председателя правления "Газпрома" Елены Бурмистровой.

"Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго", — добавил Лищина.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Скворцова о главном достижении 2019 года: россияне стали жить дольше
В Госдуме предложили уровнять зарплаты депутатов и обычных граждан
«Новый год встретили под свист пуль»: Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма с фронта
Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья
"Газпром" подписал соглашение по антимонопольному спору с Украиной
"Красный" январь: россиян ждет аномально теплое начало 2020 года
Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих
Швейцарская Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению
Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину
Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США
"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи
Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу