"Газпром" подписал соглашение по антимонопольному спору с Украиной
Украина и российская корпорация "Газпром" подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. Сделка была подтверждена в рамках переговоров сторон. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.
Сайт kp.ru рассказывал, что подписание мирового соглашения еще на прошлой неделе анонсировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно его данным, с "Газпрома" должны быть сняты все антимонопольные претензии на сумму 7,4 миллиарда долларов. Решение стало компромиссом. Российская компания в ответ отзовет из суда иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.
С "Газпрома" снимут антимонопольные претензии на 7,4 миллиарда долларовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах", — написал замминистра у себя на странице в Facebook.
Он также опубликовал фотографию с подписями министра юстиции Украины Дениса Малюськи и заместителя председателя правления "Газпрома" Елены Бурмистровой.
"Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго", — добавил Лищина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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