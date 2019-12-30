На колокольне церкви в Барселоне прогремел взрыв: ранены 14 человек
На колокольне одной из церквей в испанском Сентельесе провинции Барселона прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 14 человек, трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
На опубликованном в социальных сетях видео со стороны колокольни сначала раздаются небольшие хлопки, похожие на звуки от разрыва петард, а потом происходит мощный взрыв. Из оконных проемов церкви вылетают клуба пыли и дыма, передает Osona.com.
В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви.Во время праздника на колокольне храма в населенном пункте Сентельес прозвучали громкие хлопки. Журналисты предполагают, что речь идет о взрыве пиротехники. На месте ЧП работают пожарные и медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU