ЮНЕСКО отказалось вносить оливье и "Иронию судьбы" в список культурного наследия

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-30T18:10:37+03:00

Виктор Зубарев предложил включить в список нематериального культурного наследия традицию празднования Нового года в России Фото: Тимур ХАНОВ

Россия не может предлагать объекты для перечней, предусмотренных конвенцией об охране

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ЮНЕСКО прокомментировала идею депутата Госдумы Виктора Зубарева о внесении традиций празднования Нового года в России в список нематериального культурного наследия человечества.

В международной организации напомнили, что наша страна не может предлагать объекты для включения в перечень, поскольку соответствующая конвенция не ратифицирована. А это значит, что оливье, селедка под шубой, холодец, "Советское шампанское", а также семейный просмотр фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" и массовые гуляния пока не будут признаны культурным наследием.

"Не ратифицировав Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, Российская Федерация не может представлять объекты для внесения в списки, предусмотренные этой конвенцией", - цитирует РИА Новости представителя ЮНЕСКО.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры учредила премию имени Дмитрия Менделеева в области фундаментальных наук. Инициатором выступила Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU