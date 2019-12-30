2019-12-30T19:37:17+03:00
Происшествия

Сергей Бадюк из "Интернов" попал в больницу в Таиланде

У актера начал выходить камень, а страховая компания отказывается оплачивать операцию [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей Бадюк - актер, спортсмен и руководитель телеканалаСергей Бадюк - актер, спортсмен и руководитель телеканалаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российский актер, мастер боевых искусств и гендиректор телеканала "Точка отрыва" Сергей Бадюк оказался в больнице во время путешествия по Таиланду. По словам самого артиста, у него "начал выходить камень".

Бадюк обратился за помощью к местным медикам, но страховая компания отказала в покрытии затрат на проведение срочной операции. Актер рассказал, что уже на протяжении трех дней общается с представителями фирмы, которые продолжают требовать от него результаты анализов на наркотики и алкоголь.

"Они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался", - поделился спортсмен деталями сложившейся ситуации на странице в Instagram.

sergei_badyuksergei_badyuk
Сергей Бадюк записал видеообращение к подписчикам из больничной палаты
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Он добавил, что оформил страховку на 50 тысяч евро, а стоимость операции обойдется примерно в 10 тысяч. Сейчас Бадюк ищет деньги, обращается за помощью к родным и близким, и надеется, что к утру камень удалят.

Российские зрители могли видеть Сергея в таких фильмах, как "Соловей-разбойник", "Гоголь" и "Мамы", а также в сериалах "Интерны" и "Родина". Сайт kp.ru писал, что в народе его называют русским богатырем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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