Экипаж МКС нарядил елку и украсил модули к Новому году
Международная космическая станция во всю готовится к наступлению Нового года. Члены экипажа уже нарядили красавицу-елку и украсили модули.
Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала в Facebook видео, на котором маленькое зеленое деревце парит в невесомости на фоне мишуры и носков для подарков. Российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов записали также видеообращение с поздравлениями.
Они напомнили, что грядущее празднование подведет итог целому десятилетию, за которое в мире произошло множество самых разных событий. "Несмотря на политику препятствий" люди разных верований и национальностей продолжают дружить и сотрудничать друг с другом, вместе идя вперед. Одним из примеров такого взаимодействия является работа в космосе.
Сейчас на МКС, помимо россиян, находятся американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
Сайт kp.ru писал, что перед Новым годом на международную станцию традиционно доставляют так называемый "праздничный груз". Он состоит из настоящих деликатесов, а также других атрибутов праздника.
Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU