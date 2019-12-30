Экипаж МКС нарядил елку и украсил модули к Новому году

СЕГОДНЯ 21:00 2019-12-30T21:31:04+03:00

Маленькая елочка парит в невесомости на МКС Фото: скриншот с видео

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Международная космическая станция во всю готовится к наступлению Нового года. Члены экипажа уже нарядили красавицу-елку и украсили модули.

Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала в Facebook видео, на котором маленькое зеленое деревце парит в невесомости на фоне мишуры и носков для подарков. Российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов записали также видеообращение с поздравлениями.

Они напомнили, что грядущее празднование подведет итог целому десятилетию, за которое в мире произошло множество самых разных событий. "Несмотря на политику препятствий" люди разных верований и национальностей продолжают дружить и сотрудничать друг с другом, вместе идя вперед. Одним из примеров такого взаимодействия является работа в космосе.

Сейчас на МКС, помимо россиян, находятся американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

Сайт kp.ru писал, что перед Новым годом на международную станцию традиционно доставляют так называемый "праздничный груз". Он состоит из настоящих деликатесов, а также других атрибутов праздника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752656" frameborder="0"></iframe> Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU