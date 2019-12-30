2019-12-30T22:23:29+03:00
Политика

МИД прокомментировал сообщения о новогодней вечеринке "в стиле Гэтсби"

В СМИ распространили информацию, будто ведомство запланировано дорогостоящий корпоратив
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В МИД РФ опровергли сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»В МИД РФ опровергли сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Информация о том, что российское министерство иностранных дел запланировало дорогостоящую новогоднюю вечеринку "в стиле Великого Гэтсби", не соответствует действительности и является обычным фейком. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Дело в том, что ранее СМИ рассказали о якобы заказанном дипломатами корпоративе на сумму 2,5 миллиона рублей. На деле же мероприятие устраивает ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России".

"Очередной эпический фейл", - прокомментировали случившееся на странице министерства в Facebook.

Дипломаты напомнили, что МИД России является федеральным органом исполнительной власти, а ГлавУпДК - это государственное унитарное предприятие.

Что касается непосредственно Нового года, то "Комсомолка" ранее подвела итоги уходящего 2019-го. Читайте о главных событиях из мира звезд шоу-бизнеса на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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