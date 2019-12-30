Год, развод и необычный Крот: Шесть главных событий в мире шоу-бизнеса в 2019-м году

Светская жизнь - это не только позирование перед фотографами на гламурной вечеринке. Если уж считаешь себя светским персонажем, то изволь быть готовым ко всему: к браку, разводу, к проискам завистников и собственным ошибкам, которые под прицелом внимания общественности мигом разрастаются до провалов космического масштаба. В 2019-м всего этого было вдоволь. Шесть главных событий в мире шоу-бизнеса по версии «КП».

1. Свадьба

Союз утонченного театрального режиссера Константина Богомолова и светской львицы Ксении Собчак - один из самых неожиданных в году. Было бы странно, если бы столь колоритная пара просто расписалась в загсе, а потом тихо посидела с родными на кухне. Молодые, словно понимая, что от них ждут чего-нибудь эдакого, оправдали надежды публики, прокатившись по Москве в катафалке и открытом экипаже. Такого свадебного кортежа столица не видела давно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731857" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.Алена МАРТЫНОВА

2. Драма

Сейчас даже как-то неудобно вспоминать о том, что весть о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк кое-кто посчитал циничным пиар-ходом. Увы, жуткие новости оказались правдой, и страна, вспомнив наконец о том, как она любила «прекрасную няню», начала молиться о ее выздоровлении. Хочется верить, что эти молитвы не будут напрасными...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

3. Трюк

Думал ли кто-нибудь, что 2019-й пройдет под знаком полузабытого создателя группы «На-На» Бари Алибасова? Но 72-летний продюсер заткнул рот скептикам, вылив, в свою очередь, в собственный рот жидкость для прочистки труб под названием «Крот» - якобы перепутал яркую пластиковую емкость с бутылкой лимонада. Естественно, маэстро загремел в больницу, после выписки регулярно жаловался на проблемы с пищеводом - в общем, активно подкидывал СМИ «актуальные» новости. Желаем Бари Каримовичу здоровья, ведь со всем остальным, и прежде всего с выдумкой, у него полный порядок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723656" frameborder="0"></iframe> Сколько на самом деле зарабатывает Бари Алибасов.После истории с «Кротом» все заговорили о многомиллионном наследстве Бари Алибасова. Но если ли у продюсера эти миллионы?

4. Разрыв

В минувшем году разошлись многие - и Петросян со Степаненко, и Телегин с Пелагеей. Но громче всех шумели Лолита Милявская и ее молодой муж Дмитрий Иванов. 44-летний тренер по сквошу и 56-летняя певица довели свое расставание до поистине водевильных масштабов - строчили друг на друга заявления в полицию, взламывали электронные почтовые ящики. Даже странно, что Дмитрий и Лола не подрались где-нибудь на выходе из здания суда - впрочем, эти горячие ребята смогут наверстать упущенное в будущем году.

5. Бумеранг

Гарику Харламову, известному своей интернет-активностью, прилетело оттуда же, из сети. Сначала резидент Comedy Club призывал подписчиков троллить Леди Гагу, якобы укравшую у Ирины Шейк Брэдли Купера, затем глумился над участниками и ведущими шоу «Давай поженимся!», а потом... А потом жена Гарика Кристина Асмус снялась в фильме «Текст» в сверхоткровенной постельной сцене с актером Иваном Янковским. И сетевые хейтеры сразу же припомнили Гарику все - и Гагу, и Гузееву, и лишний вес. Ну и, конечно, учитывая интимный характер сцены в «Тексте», не преминули назвать его рогоносцем.

6. Пьянка

Дима Билан выпил - ну с кем не бывает? Проблема в том, что сделал он это перед концертом в Самаре, в результате чего в ноты не попадал категорически. Пришлось извиняться перед народом - мол, я обычно не пью, а тут друзья угостили коньяком, и вот с непривычки... Извинения певец подкрепил материально: победитель «Евровидения-2008» дал в Самаре бесплатный (и, конечно, трезвый) концерт и подарил местной больнице миллион рублей.