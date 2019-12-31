2019-12-31T00:27:09+03:00
Экономика

Минпромторг запустит с 1 января программы льготного автокредитования

Это будут адресные меры поддержки спроса на машины
Елена АКИМОВА
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В России вернут программу льготного кредитования автоВ России вернут программу льготного кредитования автоФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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С 1 января в России возобновят программы льготного кредитования на автомобили. В Минпромторге подтвердили информацию и объяснили, что схема будет работать по ряду направлений.

К запуску готовят две программы: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Эти меры поддержки уже действовали с 2017 года и позволили привлечь на рынок массу покупателей, которые ранее не имели возможность купить машину за собственные средства.

-Данные программы будут использованы в качестве ключевых механизмов поддержки спроса на легковые автомобили. Совокупный бюджет по двум направлениям составит 5 миллиардов рублей, - рассказали «Российской газете» в министерстве.

Условия для заемщиков остались те же. Участнику программы предоставляют скидку в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля – она является первоначальным взносом. Данную сумму за покупателя компенсирует автосалону государство.

В аналитическом агентстве Автостат отметили, что с III квартале 2019 года спрос на автокредиты стал расти. Россияне купили чуть больше 259 тысяч автомобилей – это на 19,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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