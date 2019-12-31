2019-12-31T00:48:50+03:00
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Огонь охватил деревянное строение и не оставил людям шанса на спасение
Елена АКИМОВА
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Три человека погибли во время пожара в частном доме в ПодмосковьеТри человека погибли во время пожара в частном доме в ПодмосковьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Подмосковье три человека погибли во время пожара в частном доме. Что именно стало причиной возгорания сейчас устанавливают эксперты.

Сообщение о пожаре в поселке Абрамцево под Сергиевым Посадом поступило спасателям в 16:0 по мск времени, вскоре на месте было восемь пожарных машин и 25 человек личного состава. Полностью справиться с огнем удалось только к 20:03 вечера.

При разборе завалов на пепелище обнаружено несколько трупов. Троих погибших еще предстоит опознать, четвертый человек, который находился в доме, получил серьезные травмы и сейчас доставлен в больницу.

В МЧС подтвердили происшествие на улице Жуковского, но пока отказались называть возможные причины пожара, сообщает сайт argumenti.ru.

В середине декабря ЧП произошло в городском округе Раменское Московской области. огонь охватил частный дом, после того, как с пламенем удалось справиться, на месте были обнаружены трое погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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