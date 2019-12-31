2019-12-31T02:12:57+03:00
Общество

Росстат: Бедных в России стало меньше

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году сократилось на один миллион человек – до 17,6 миллиона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России стало меньше нищихВ России стало меньше нищихФото: Евгения ГУСЕВА
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В уходящем году в нашей стране стало меньше бедных: число россиян, живущих на доходы меньше прожиточного минимума в третьем квартале 2019 года сократилось на один миллион человек – до 17,6 миллиона. По данным Росстата, в III квартале прошлого года таких граждан в России было 18,3 миллиона.

Если же сравнивать со вторым кварталом этого года, доля людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась на 0,7 процентного пункта и составила 12%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на новый доклад статистического ведомства под названием «Социально-экономическое положение России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2018 году впервые за пять лет сократилось число бедных россиян, от нищеты к средним доходам благодаря программам поддержки неимущих тогда перешли более 200 тысяч человек.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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