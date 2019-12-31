2019-12-31T07:26:45+03:00
В мире

Космонавты на МКС смогут встретить новый год три раза

На МКС будет всего два дня на праздничные выходные
Юлия САЛЬНИКОВА
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Космонавты украсили МКС к новому годуКосмонавты украсили МКС к новому годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В «Роскосмосе» рассказали, как экипаж МКС будет встречать новый год. Это будет уже 15 по счету новый год, который космонавты встречают на станции. Праздник в космосе будет хоть и без живой елки, но с традиционными новогодними украшениями – внутри МКС развесили снежинки и новогодние украшения. Подарки тоже будут, точнее уже были – экипажу доставили на грузовом космическом корабле новогодние сладкие угощения и апельсины с мандаринами.

В прошлом году подарки доставить на МКС не удалось из-за ЧП с грузовым кораблем.

Правда, отдыхать космонавты будут не как все россияне с 1 по 9 января, а всего два дня -1 и 7 января. Зато им удастся встретить новый год несколько раз:

- 1 января 2020 года космонавты пролетят за сутки 15 полных суточных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу - над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона - над Атлантическим океаном, - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

На МКС отправили вино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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