На Украине придумали «Оливье» для ленивых
Рабочий день 31 декабря не помешает украинцам насладиться салатом «Оливье» в новом году. За хозяек колбасу, яйца и картошку порубили предприимчивые бизнесмены, которые продают салат «для ленивых». Все ингредиенты «Оливье» нарезаны и слоями уложены в банку. Владельцам такого консервированного салата остается только смешать все и добавить майонез.
Фотографией знакомого всем новогоднего блюда, но в новой форме, поделилась пользователь фейсбук Ольга Волошина. Фото ту же стало одним из самых обсуждаемых. В комментариях люди разделись на тех, кто восхищен задумкой (в основном женщины), и тех, кто нашел недостатки у консервированного «Оливье».
- Почему такими большими кусками нарезано ??? В рот не могла поместится. Кусок картошки и кусок колбасы в ложку поместится, - писали в комментариях.
- Это придумала женщина 100%. Для женщин хозяюшек Которые работают извините как лошади до 22.00, - отвечали другие.
Традиционный новогодний салат в этом году обойдется россиянам в среднем в тысячу рублей - посчитан индекс "Оливье".
ИСТОЧНИК KP.RU