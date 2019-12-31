На Украине придумали «Оливье» для ленивых

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-31T08:01:29+03:00

В Сети решили, что такой продукт точно придумала женщина Фото: facebook.com

В соцсетях обсуждают салат в банке, который нашла одна из пользователей фейсбук в супермаркете

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Рабочий день 31 декабря не помешает украинцам насладиться салатом «Оливье» в новом году. За хозяек колбасу, яйца и картошку порубили предприимчивые бизнесмены, которые продают салат «для ленивых». Все ингредиенты «Оливье» нарезаны и слоями уложены в банку. Владельцам такого консервированного салата остается только смешать все и добавить майонез.

Фотографией знакомого всем новогоднего блюда, но в новой форме, поделилась пользователь фейсбук Ольга Волошина. Фото ту же стало одним из самых обсуждаемых. В комментариях люди разделись на тех, кто восхищен задумкой (в основном женщины), и тех, кто нашел недостатки у консервированного «Оливье».

- Почему такими большими кусками нарезано ??? В рот не могла поместится. Кусок картошки и кусок колбасы в ложку поместится, - писали в комментариях.

- Это придумала женщина 100%. Для женщин хозяюшек Которые работают извините как лошади до 22.00, - отвечали другие.

Традиционный новогодний салат в этом году обойдется россиянам в среднем в тысячу рублей - посчитан индекс "Оливье".

ИСТОЧНИК KP.RU