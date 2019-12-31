2019-12-31T08:08:16+03:00
В мире

Трамп уверен, что убийцу в Техасе удалось быстро обезвредить, потому что в штате разрешено носить оружие

Жертвами стрельбы в техасской церкви стали три человека, в том числе преступник
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп в своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго»Президент США Дональд Трамп в своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп убежден, что жертвами стрельбы в техасской церкви 29 декабря могли бы стать гораздо больше людей, если бы в штате не было разрешено ношение оружия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вооруженный дробовиком мужчина открыл огонь по прихожанам во время утренней воскресной службы в одном из храмов города Уайт Сеттлмент (штат Техас), однако стрелка ликвидировали сами молившиеся.

«Все закончилось за 6 секунд благодаря отважным прихожанам, которые действовали, чтобы защитить 242 собратьев по вере. Эти герои спасали жизни, а законы Техаса позволяли им носить оружие!» - так на своей странице в Twitter прокомментировал стрельбу в церкви Трамп.

Он добавил, что молится вместе с семьями жертв и посетителями церкви, где произошла атака.

Ранее сообщалось, что преступник успел убить охранника, который попытался его обезвредить, и одного прихожанина. Мотивы злоумышленника неизвестны, его личность полиция в интересах следствия пока не раскрывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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