Инфляция в России в 2019 году составила 3%

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-31T14:36:18+03:00

ЦБ ссылается в своем исследовании на Федеральную службу госстатистики, хотя свои результаты года она собирается публиковать только в 15:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦБ озвучил размер инфляции в России в 2019 году

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Центральный Банк России озвучил размер инфляции на конец уходящего 2019 года - темп прироста цен составил 3%. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем - в ноябре инфляция была равна 3,5%.

Российский банковский регулятор озвучил данные по инфляции на своём официальном сайте раньше, чем это сделала Федеральная служба государственной статистики, на которую ЦБ и ссылается: по плану публикаций, размещенному на сайте организации, данные по экономическим показателям России на декабрь 2019 года ожидаются не ранее трех часов дня.

Трехпроцентная инфляция 2019 года заняла второе место за всю историю наблюдений за данным показателем роста цен - ниже инфляция была в 2017 году - всего 2,5%. В 2018 году инфляция составила 4,3%.

Ранее kp.ru рассказывал, какие прогнозы российской экономике дали эксперты, и как они оценили итоги уходящего 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU