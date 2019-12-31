Без "апокалиптических сценариев": Песков рассказал, как идут переговоры с Минском по газу

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-31T14:56:58+03:00

Договоренности между Россией и Республикой Беларусь ещё нет, но диалог продолжается

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущие переговоры Москвы и Минска по поводу передачи в Республику Беларусь нефти и газа. Договоренности достигнуть пока не удается, но Песков предлагает "апокалиптические сценарии не обсуждать", так как процесс переговоров ещё не закончен.

- Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности. Вчера имело место весьма обстоятельная беседа президентов России и Белоруссии, обсуждались и вопросы интеграции, а также газовые и нефтяные вопросы, - рассказал Песков во время беседы с журналистами.

Ранее президенты России и Республики Беларусь провели два телефонных разговора - в понедельник 30 декабря и во вторник, 31. Во время обоих звонков президенты обсуждали ход нефтегазовых переговоров, а также темпы интеграции в рамках Союзного государства. Ожидается, что процесс обсуждения может быть перенесен на середину января 2020 года - после новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU