Трамп впервые попал в «рейтинг восхищения» американцев

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-31T15:00:32+03:00

Барак Обмама уже 12 раз в этом списке, в 2019 году его назвали выдающимся столько же людей, сколько и действующего президента

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Американцы считают Барака Обаму таким же «восхитительным», как и Дональда Трампа. В институте общественного мнения Гэллапа провели ежегодный опрос – жителей США просили назвать имя человека, которым они восхитились в 2019 году. Ограничений не было – в списке мог оказаться абсолютно любой человек, вне зависимости от пола, гражданства, не обязательно проживающий на территории штатов.

В итоге первое место разделили Трамп и Обмама – они набрали по 18 процентов голосов. Причем, если Трамп в этом списке оказался впервые, то бывшим президентом США американцы восхищаются уже 12 год подряд. Трампу попадание на первое место в рейтинге обеспечили республиканцы – 45 процентов из числа участников опроса поддерживают республиканскую партию. Согласно данным другого опроса, большинство американцев выступают против импичмента Трампу.

Еще 11 процентов американцев восхищаются своими близкими и родными.

Среди женщин наибольшую популярность у американцев заслужила бывшая первая леди США Мишель Обама, которая оказалась в шестой раз в списке женщин, которыми восхищаются. Мелания Трамп в этом году на втором месте. Тройку лидеров замыкает телеведущая Опра Уинфри.

Кем американцы восхищались в 2019 году

1.Дональд Трамп, Барак Обама

2.Билли Грэм, известный американский религиозный и общественный деятель

3.Рональд Рейган (40-й президент США)

4.Джимми Картер (39-й президент США)

5. Папа Римский Франциск

ИСТОЧНИК KP.RU