2019-12-31T15:00:32+03:00
В мире

Трамп впервые попал в «рейтинг восхищения» американцев

Барак Обмама уже 12 раз в этом списке, в 2019 году его назвали выдающимся столько же людей, сколько и действующего президента
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Трамп впервые оказался в списке людей, которыми восхищаются американцыТрамп впервые оказался в списке людей, которыми восхищаются американцыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американцы считают Барака Обаму таким же «восхитительным», как и Дональда Трампа. В институте общественного мнения Гэллапа провели ежегодный опрос – жителей США просили назвать имя человека, которым они восхитились в 2019 году. Ограничений не было – в списке мог оказаться абсолютно любой человек, вне зависимости от пола, гражданства, не обязательно проживающий на территории штатов.

В итоге первое место разделили Трамп и Обмама – они набрали по 18 процентов голосов. Причем, если Трамп в этом списке оказался впервые, то бывшим президентом США американцы восхищаются уже 12 год подряд. Трампу попадание на первое место в рейтинге обеспечили республиканцы – 45 процентов из числа участников опроса поддерживают республиканскую партию. Согласно данным другого опроса, большинство американцев выступают против импичмента Трампу.

Еще 11 процентов американцев восхищаются своими близкими и родными.

Среди женщин наибольшую популярность у американцев заслужила бывшая первая леди США Мишель Обама, которая оказалась в шестой раз в списке женщин, которыми восхищаются. Мелания Трамп в этом году на втором месте. Тройку лидеров замыкает телеведущая Опра Уинфри.

Кем американцы восхищались в 2019 году

1.Дональд Трамп, Барак Обама

2.Билли Грэм, известный американский религиозный и общественный деятель

3.Рональд Рейган (40-й президент США)

4.Джимми Картер (39-й президент США)

5. Папа Римский Франциск

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Протестующие пошли на штурм посольства США в Багдаде
Путин увеличит госпремии благотворителям и правозащитникам до 10 миллионов
Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева 2020: "Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие"
Новогоднее обращение Владимира Путина-2020: Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей
Медведев одобрил финансирование нацпроектов на 2020 год
Без "апокалиптических сценариев": Песков рассказал, как идут переговоры с Минском по газу
Трамп впервые попал в «рейтинг восхищения» американцев
В Кремле назвали главное достижение и неудачу года
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
В Кремле сообщили о том, что мощностей для запуска «Северного поток-2» достаточно
Путин присвоил звания «народных артистов» Ангелине Вовк и Игорю Николаеву
В Госдуме отреагировали на предложение Латвии платить за общение на русском
Голикова назвала многодетные семьи российской «фишкой»
Путин и Лукашенко по телефону обсудили поставки нефти в Беларусь
Путин провел телефонный разговор с Зеленским: Поздравили друг друга с новым годом и договорились провести новый обмен задержанными
Сотрудники Sputnik Эстония покинут редакцию из-за угроз Таллина
Новогодняя серия "Нового Простоквашино": "Союзмультфильм" выпустил свежий эпизод
Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа
Новый Год без детских травм, петард и "ватрушек": травматолог Центра Рошаля советует следить за детьми в праздники
Герхард Шрёдер назвал санкции США против "Северного потока-2" бесцеремонными
В Кремле опровергли информацию о планах провести послание президента Федеральному Собранию в марте
Участник обмена между Киевом и Донбассом обвинил СБУ в фабрикации дел
Новогоднее обращение, которое будет смотреть Трамп: Ким Чен Ын собирается представить «новый путь» развития отношений с США
"Нафтогаз" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"
Мария Захарова о политике США: «Положили ноги на мировой стол»
Медведев назвал компромиссом пятилетни договор по газу с Украиной
Украинский премьер считает историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем
С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга
В МИД России ответили на заявление посла США о виновниках начала Второй мировой войны