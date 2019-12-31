Трамп впервые попал в «рейтинг восхищения» американцев
Американцы считают Барака Обаму таким же «восхитительным», как и Дональда Трампа. В институте общественного мнения Гэллапа провели ежегодный опрос – жителей США просили назвать имя человека, которым они восхитились в 2019 году. Ограничений не было – в списке мог оказаться абсолютно любой человек, вне зависимости от пола, гражданства, не обязательно проживающий на территории штатов.
В итоге первое место разделили Трамп и Обмама – они набрали по 18 процентов голосов. Причем, если Трамп в этом списке оказался впервые, то бывшим президентом США американцы восхищаются уже 12 год подряд. Трампу попадание на первое место в рейтинге обеспечили республиканцы – 45 процентов из числа участников опроса поддерживают республиканскую партию. Согласно данным другого опроса, большинство американцев выступают против импичмента Трампу.
Еще 11 процентов американцев восхищаются своими близкими и родными.
Среди женщин наибольшую популярность у американцев заслужила бывшая первая леди США Мишель Обама, которая оказалась в шестой раз в списке женщин, которыми восхищаются. Мелания Трамп в этом году на втором месте. Тройку лидеров замыкает телеведущая Опра Уинфри.
Кем американцы восхищались в 2019 году
1.Дональд Трамп, Барак Обама
2.Билли Грэм, известный американский религиозный и общественный деятель
3.Рональд Рейган (40-й президент США)
4.Джимми Картер (39-й президент США)
5. Папа Римский Франциск
ИСТОЧНИК KP.RU