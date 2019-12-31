2019-12-31T15:37:26+03:00
Общество

Новогоднее обращение Владимира Путина-2020: Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей

Дальний Восток России уже вступил в 2020 год. Жители первыми увидели новогоднее обращение Владимира Путина
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России уже выступил с праздничным обращением к Россиянам в эфире Дальнего Востока / Фото: пресс-служба КремляПрезидент России уже выступил с праздничным обращением к Россиянам в эфире Дальнего Востока / Фото: пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин традиционно поздравил страну с наступлением Нового 2020 года. Первыми россиянами, к которым обратился с президент, стали жители Дальнего Востока, где уже 2019 год уже закончился.

Путин отметил, что настоящее новогоднее волшебство проявляется в бескорыстной щедрости, а сам праздник открывает в людях лучшие черты. Он также добавил, что "старые, но любимые семейные игрушки" и "фигурки из картона" "дарят своё тепло уже младшим поколениям".

Президент также отметил, что грядущий год станет 75-м со дня победы в Великой Отечественной войне и отдельно поздравил с наступающим Новым годом фронтовиков и работников тыла.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию наступления 2020 года, в которой уже собраны обращения президента и премьера-министра России Дмитрия Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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