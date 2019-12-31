Путин увеличит госпремии благотворителям и правозащитникам до 10 миллионов

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-31T15:46:24+03:00

Владимир Путин учредил Государственную премию за выдающиеся достижения в благотворительной и правозащитной деятельности в 2015 году Фото: REUTERS

Суммы, которые государство выделит лучшим фондам по защите прав людей и оказанию им помощи, возрастут в четыре раза

Изменить размер текста: A A

Во вторник 31 декабря стало известно, что Владимир Путин намерен повысить размер Государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности в четыре раза. Соответствующий указ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям документа, который вступит в силу с 1 января 2020 года, каждая госпремия как для благотворителей, так и для правозащитников вместо двух с половиной миллионов рублей составит десять миллионов.

Госпремии за достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности вручаются ежегодно, с 2015 года. Датой вручения уже традиционно является 10 декабря - Международный день прав человека. В уходящем 2019 году Государственную премию в области благотворительности получил Благотворительный фонд Константина Хабенского, за правозащитную деятельность был награжден "Союз семей военнослужащих России", который возглавляет Мария Большакова.

ИСТОЧНИК KP.RU