2019-12-31T15:46:24+03:00
Общество

Путин увеличит госпремии благотворителям и правозащитникам до 10 миллионов

Суммы, которые государство выделит лучшим фондам по защите прав людей и оказанию им помощи, возрастут в четыре раза
Ольга МАТЫС
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Владимир Путин учредил Государственную премию за выдающиеся достижения в благотворительной и правозащитной деятельности в 2015 годуВладимир Путин учредил Государственную премию за выдающиеся достижения в благотворительной и правозащитной деятельности в 2015 годуФото: REUTERS
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Во вторник 31 декабря стало известно, что Владимир Путин намерен повысить размер Государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности в четыре раза. Соответствующий указ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям документа, который вступит в силу с 1 января 2020 года, каждая госпремия как для благотворителей, так и для правозащитников вместо двух с половиной миллионов рублей составит десять миллионов.

Госпремии за достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности вручаются ежегодно, с 2015 года. Датой вручения уже традиционно является 10 декабря - Международный день прав человека. В уходящем 2019 году Государственную премию в области благотворительности получил Благотворительный фонд Константина Хабенского, за правозащитную деятельность был награжден "Союз семей военнослужащих России", который возглавляет Мария Большакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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