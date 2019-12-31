В США найден мертвым российский пилот

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-31T16:20:19+03:00

Тело мужчины, чей рейс прибыл в США три дня назад, обнаружили на пляже в Майями

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Во вторник 31 декабря стало известно, что в американском Майями (штат Флорида) на береговой линии у отеля Ramada Beach Resort было найдено тело 47-летнего гражданина Российской Федерации - пилота самолета, прибывшего в Майями три дня назад. Имя россиянина пока не сообщается. Мертвого мужчину нашли на пляже еще 29 декабря, однако в СМИ информация об этом попала лишь через два дня.

Как утверждают источники 5-tv.ru, именно в гостинице Ramada Beach Resort остановился весь экипаж гражданского самолета, летевшего рейсом из Москвы и прибывшего в США 28 декабря. На данный момент полиция проводит расследование обстоятельств смерти россиянина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что гражданка России серьезно пострадала в Таиланде при столкновении катера с туристами и яхты у берегов Пхукета.

ИСТОЧНИК KP.RU