2019-12-31T16:20:19+03:00
Происшествия

В США найден мертвым российский пилот

Тело мужчины, чей рейс прибыл в США три дня назад, обнаружили на пляже в Майями
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments3
Тело 47-летнего россиянина было найдено на пляже в МайямиТело 47-летнего россиянина было найдено на пляже в МайямиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник 31 декабря стало известно, что в американском Майями (штат Флорида) на береговой линии у отеля Ramada Beach Resort было найдено тело 47-летнего гражданина Российской Федерации - пилота самолета, прибывшего в Майями три дня назад. Имя россиянина пока не сообщается. Мертвого мужчину нашли на пляже еще 29 декабря, однако в СМИ информация об этом попала лишь через два дня.

Как утверждают источники 5-tv.ru, именно в гостинице Ramada Beach Resort остановился весь экипаж гражданского самолета, летевшего рейсом из Москвы и прибывшего в США 28 декабря. На данный момент полиция проводит расследование обстоятельств смерти россиянина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что гражданка России серьезно пострадала в Таиланде при столкновении катера с туристами и яхты у берегов Пхукета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин поздравил Зеленского с Новым годом
Лукашенко и Медведев договорились о поставке российских углеводородов
В «Нафтогазе» сообщили, при каких условиях могут начаться переговоры о прямых закупках российского газа
Утилизировать ёлку в Москве можно с 5 января
В российских школах введут антиалкогольные уроки
В США найден мертвым российский пилот
Протестующие пошли на штурм посольства США в Багдаде
Путин увеличит госпремии благотворителям и правозащитникам до 10 миллионов
Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева 2020: "Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие"
Новогоднее обращение Владимира Путина-2020: Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей
Медведев одобрил финансирование нацпроектов на 2020 год
Без "апокалиптических сценариев": Песков рассказал, как идут переговоры с Минском по газу
Трамп впервые попал в «рейтинг восхищения» американцев
В Кремле назвали главное достижение и неудачу года
Инфляция в России в 2019 году составила 3%