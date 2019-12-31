Медведев подписал постановление о содержании животных в зоопарках и цирках

СЕГОДНЯ 21:26 2019-12-31T21:26:29+03:00

Все организации, использующие животных в культурно-зрелищных целях, будут обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности до 2022 года

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал требования, впервые регулирующие законодательно использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание, сообщает сайт Министерства культуры России.

В сообщении Минкульта сказано, что до нынешнего момента данная сфера не регулировалась, из-за чего возникали нарушения в сфере защиты животных. Ведомство разработало закон в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, Россельхознадзора и профессионального сообщества.

До 2022 года организации, использующие животных в культурно-зрелищных целях, обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности. Их выдачей будет заниматься Россельхознадзор с 1 января 2020 года. Кроме того, благодаря введению лицензирования у государства появится статистика от всех организаций, которые работают с животными и используют их в культурно-зрелищных целях, - отметили в Минкультуры.

Кроме того, председатель правительства подписал постановление "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах". Закон также разработало Министерство культуры, он также подразумевает порядок лицензирования данных организаций.

Ранее сайт kp.ru писал о введении новых законов в защиту животных, по которым нельзя будет выгонять из дома кошек и убивать бродячих собак.

ИСТОЧНИК KP.RU