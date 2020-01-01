Трамп заявил, что считает Ким Чен Ына «человеком слова»

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:36:10+03:00

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Президент США Дональд Трамп надеется, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сдержит свои обещания и не станет проводить ядерные испытания. Об этом глава Белого дома заявил журналистам пула, комментируя недавнее заявление коллеги из Пхеньяна о новом стратегическом оружии КНДР.

«Думаю, что он человек слова», - сказал Трамп.

Он добавил, что рассчитывает получить в подарок от Ким Чен Ына восточную вазу. Правда, не объяснил, почему, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 31 декабря лидер КНДР пообещал вскоре показать миру «новое стратегическое оружие» Пхеньяна. Он заявил, что «наглые» Соединенные Штаты «злоупотребляют корейско-американским диалогом для своих недобрых целей», и раз США не собираются прекращать совместные с Южной Кореей военные учения, то и его страна не обязана отказываться от ядерных испытаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU