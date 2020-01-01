2020-01-01T06:36:10+03:00
Политика

Трамп заявил, что считает Ким Чен Ына «человеком слова»

Президент США рассчитывает на соблюдение данных ему лидером КНДР обещаний
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ким Чен Ын и Дональд ТрампКим Чен Ын и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп надеется, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сдержит свои обещания и не станет проводить ядерные испытания. Об этом глава Белого дома заявил журналистам пула, комментируя недавнее заявление коллеги из Пхеньяна о новом стратегическом оружии КНДР.

«Думаю, что он человек слова», - сказал Трамп.

Он добавил, что рассчитывает получить в подарок от Ким Чен Ына восточную вазу. Правда, не объяснил, почему, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 31 декабря лидер КНДР пообещал вскоре показать миру «новое стратегическое оружие» Пхеньяна. Он заявил, что «наглые» Соединенные Штаты «злоупотребляют корейско-американским диалогом для своих недобрых целей», и раз США не собираются прекращать совместные с Южной Кореей военные учения, то и его страна не обязана отказываться от ядерных испытаний.

Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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