Ким Чен Ын пообещал вскоре показать миру «новое стратегическое оружие» КНДР

1 Янв. 2020 2020-01-01T02:38:46+03:00

Северокорейский лидер заявил, что Пхеньян продолжит разработку вооружений, пока США не прекратят враждебную политику

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын, 31 декабря выступая на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, пообещал вскоре показать миру «новое стратегическое оружие» Пхеньяна, сообщает в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении издания говорится, что глава государства «заверил, что скоро мир увидит своими глазами новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР».

Председатель госсовета народно-демократической республики заявил, что со стороны Соединенных Штатов «учащаются враждебные действия, усиливается ядерная угроза и шантаж», поэтому Северной Корее нужно еще активнее работать над стратегическими вооружениями, «в такой обстановке нельзя отказаться от безопасности, преследуя видимые экономические успехи».

«Наглые США злоупотребляют корейско-американским диалогом для своих недобрых целей, и мы на практике предпримем шоковые меры для искупления страдания нашего народа». – сказал Ким Чен Ын.

Такое негодование лидера КНДР вызвало продолжение совместных американо-южнокорейских военных учений. По его словам, раз США, несмотря на обещания президента Дональда Трампа, не собираются их прекращать, то и Пхеньян не обязан выполнять взятые на себя обязательства, в частности – не проводить ядерные испытания, не запускать межконтинентальные баллистические ракеты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, уже минувшем 2019 году военные КНДР провели около полутора десятков испытаний различных типов вооружения, а в декабре Пхеньян объявил об очередном «очень важном» испытании на космодроме Сохэ, которое «поднимет ядерное сдерживание страны на новый уровень».

ИСТОЧНИК KP.RU