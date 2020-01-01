Ким Чен Ын пообещал вскоре показать миру «новое стратегическое оружие» КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын, 31 декабря выступая на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, пообещал вскоре показать миру «новое стратегическое оружие» Пхеньяна, сообщает в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В сообщении издания говорится, что глава государства «заверил, что скоро мир увидит своими глазами новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР».
Председатель госсовета народно-демократической республики заявил, что со стороны Соединенных Штатов «учащаются враждебные действия, усиливается ядерная угроза и шантаж», поэтому Северной Корее нужно еще активнее работать над стратегическими вооружениями, «в такой обстановке нельзя отказаться от безопасности, преследуя видимые экономические успехи».
«Наглые США злоупотребляют корейско-американским диалогом для своих недобрых целей, и мы на практике предпримем шоковые меры для искупления страдания нашего народа». – сказал Ким Чен Ын.
Такое негодование лидера КНДР вызвало продолжение совместных американо-южнокорейских военных учений. По его словам, раз США, несмотря на обещания президента Дональда Трампа, не собираются их прекращать, то и Пхеньян не обязан выполнять взятые на себя обязательства, в частности – не проводить ядерные испытания, не запускать межконтинентальные баллистические ракеты.
Напомним, как писал сайт kp.ru, уже минувшем 2019 году военные КНДР провели около полутора десятков испытаний различных типов вооружения, а в декабре Пхеньян объявил об очередном «очень важном» испытании на космодроме Сохэ, которое «поднимет ядерное сдерживание страны на новый уровень».
ИСТОЧНИК KP.RU
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