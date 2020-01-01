Ловить рыбу разрешили бесплатно, но появились другие ограничения
В России вступил в силу новый закон
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В России вступил в силу закон "О рыболовстве", который определяет правила пользователя водоемами.
Согласно ему, с 1 января 2020 года любители могут ловить рыбу совершенно бесплатно, исключением являются реки и озера, в которых осуществляется разведение. Однако стоит придерживаться суточной нормы вылова. В каждом отдельном регионе она своя.
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ИСТОЧНИК KP.RU