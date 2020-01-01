2020-01-01T13:43:27+03:00
Общество

Ловить рыбу разрешили бесплатно, но появились другие ограничения

В России вступил в силу новый закон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В России вступил в силу закон "О рыболовстве", который определяет правила пользователя водоемами.

Согласно ему, с 1 января 2020 года любители могут ловить рыбу совершенно бесплатно, исключением являются реки и озера, в которых осуществляется разведение. Однако стоит придерживаться суточной нормы вылова. В каждом отдельном регионе она своя.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24