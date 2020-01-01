2020-01-01T11:40:05+03:00
Политика

Зеленский призвал "ватников" и "бандеровцев" объединиться в новом году

Президент Украины считает, что жителям страны нужно научиться жить вместе, несмотря на различия [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: скриншот с видео
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"Ватники", малороссы и "бандеровцы должны объединиться ради благополучия Украины. С таким призывом президент страны Владимир Зеленский выступил в преддверии празднования Нового года.

Он указал на то, что на Украине живут очень разные люди, однако многие исторические эпизоды объединяют их. В новом 2020 году людям нужно научиться быть единой страной ежедневно, а не иногда. Это, по мнению Зеленского, должно стать национальной идеей государства.

"В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: "Гражданин Украины", у которого есть права и обязанности", — сказал президент в новогоднем обращении.

Зеленский впервые записал новогоднее видеообращение к украинцам.Президент призвал "ватников" и "бандеровцев" объединиться ради благополучия страны. При этом во время обращения глава государства постоянно переходил с русского языка на украинский.

Примечательно, что речь главы государства была произнесена сразу на нескольких языках - украинском, русском и крымско-татарском. Во время выступления Зеленский переходил с одного на другой. Запись обращения опубликована на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что российский лидер Владимир Путин также традиционно направил свои новогодние пожелания гражданам. Первыми обращение услышали жители Дальнего Востока.

Новогоднее поздравление - 2020.Пришло время дарить и распаковывать подарки и загадывать самые заветные желания. А еще - самое время поздравить близких с наступающим 2020 годом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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