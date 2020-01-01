С Нового года вступают в силу два закона о защите покупателей вторичного жилья

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:07:32+03:00

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С 1 января 2020 года вступают в силу сразу два закона, направленных на защиту покупателей вторичного жилья. Главное изменение в государственной компенсации, которая положена тем, кто потерял деньги, отдав их аферистам за недвижимость. Раньше при сделке купли-продажи ни та, ни другая сторона фактически не были защищены. Поэтому нечистые на руку продавцы квартир и домов обманом получали за недвижимость деньги, а сам покупатель оставался и без накоплений, и без квартиры.

Поправки внесли в закон «О государственной регистрации недвижимости». Пострадавший покупатель имеет право получить от государства компенсацию в размере суммы реального ущерба или по кадастровой стоимости жилья.

Еще одна поправка в законе защищает покупателей жилья от изъятия квартиры госорганами или муниципалитетом. Но есть оговорка, с момента покупки недвижимости должно пройти три года, после этого срока квартиру забрать уже не смогут.

Какие еще изменения в законе произошли с 1 января 2020 года, писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU