Во французском Страсбурге новогодними фейерверками подожгли более 200 машин

1 Янв. 2020 2020-01-01T20:19:41+03:00

Медики работали всю ночь, помогая тем, кто пострадал при запуске салютов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один француз скончался после того, как ему в лицо выстрелил фейерверк

Изменить размер текста: A A

Во Франции уже начали подсчитывать ущерб от встречи нового года. В разных городах страны случались пожары и случаи получения травм в результате запуска петард и фейерверков. Но наибольшее число сгоревших автомобилей зафиксировано в Страсбурге во французском департаменте Нижний Рейн.

Как сообщает портал France Info за ночь сгорело почти 200 автомобилей. Все они были подожжены. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские. Но не обошлось и без человеческих жертв в праздник. В Бас-Рине фейерверки ранили 50 человек, в том числе 20 несовершеннолетних.

Во время запуска салюта устройство «выстрелило» прямо в лицо мужчине. Спасти его прибывшим на место медикам не удалось, он скончался в новогоднюю ночь.

В праздник во Франции не прекращались акции протестов. Напомним, "бунт желтых жилетов" в декабре стал одним из самых массовых в истории Парижа. против пенсионной реформы в столице Франции вышли на улицы 800 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU