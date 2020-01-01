2020-01-01T20:45:50+03:00
В мире

Посольство США в Багдаде прекратило работу из-за беспорядков

1 января на консульство напали боевики
Юлия САЛЬНИКОВА
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Протесты произошли у здания американского посольства в ИракеПротесты произошли у здания американского посольства в ИракеФото: REUTERS
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Посольство США в Багдаде приостанавливает работу после нападения на консульство 1 января. Как сообщает CNN, около сотни протестующих попытались атаковали здание американского посольства, они бросали камни, делали попытки поджечь главный вход. Когда активисты начали забираться на стены здания, сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули. Протест произошел после авиаударов США по поддерживаемой Ираном группировке ополченцев.

- Из-за нападений боевиков на территорию посольства США вся консульская работа приостановлена до дальнейшего уведомления. Все намечавшиеся встречи отменяются, - сказано в сообщении на сайте диппредставительства.

В посольстве советуют американцам не приближаться к зданию консульства, а также по возможности избежать поездок в Ирак.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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