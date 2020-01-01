Из-за фейерверков в Германии случился пожар в зоопарке, погибли 30 животных
В немецком зоопарке Крефельда 30 животных сгорели заживо, будучи запертыми в вольерах. Как сообщает The Sun, огонь вспыхнул в новогоднюю ночь. В зоопарке винят в случившемся отдыхающих, которые поджигали фейерверки. От искры воспламенилось помещение, где содержали обезьян – шимпанзе, гориллы, орангутанги, всего погибли 30 животных.
- Непостижимая трагедия обрушилась на нас вскоре после полуночи. Наше здание с обезьянами сгорело до основания, - сообщили в музее.
Спасти удалось только двум обезьянам по кличке Балли и Лимбо. Их спасли от огня пожарные, которые услышали крики животных. Директор зоопарка сказал, что их спасение - настоящее чудо, животные получили незначительные ожоги и их жизням ничего не угрожает.
Точную причину пожара определит экспертиза.
Новогодние фейерверки стали причиной пожаров в Париже - там сгорели около 200 машин.
ИСТОЧНИК KP.RU