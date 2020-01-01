2020-01-01T21:42:44+03:00
В мире

Из-за фейерверков в Германии случился пожар в зоопарке, погибли 30 животных

Полностью сгорело здание, где содержали обезьян
Юлия САЛЬНИКОВА
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В немецком зоопарке погибли 30 обезьянВ немецком зоопарке погибли 30 обезьянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В немецком зоопарке Крефельда 30 животных сгорели заживо, будучи запертыми в вольерах. Как сообщает The Sun, огонь вспыхнул в новогоднюю ночь. В зоопарке винят в случившемся отдыхающих, которые поджигали фейерверки. От искры воспламенилось помещение, где содержали обезьян – шимпанзе, гориллы, орангутанги, всего погибли 30 животных.

- Непостижимая трагедия обрушилась на нас вскоре после полуночи. Наше здание с обезьянами сгорело до основания, - сообщили в музее.

Спасти удалось только двум обезьянам по кличке Балли и Лимбо. Их спасли от огня пожарные, которые услышали крики животных. Директор зоопарка сказал, что их спасение - настоящее чудо, животные получили незначительные ожоги и их жизням ничего не угрожает.

Точную причину пожара определит экспертиза.

Новогодние фейерверки стали причиной пожаров в Париже - там сгорели около 200 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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