WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

2 Янв. 2020 2020-01-02T03:33:58+03:00

С 1 февраля 2020 года мессенджер не будет поддерживаться на устройствах со старыми операционными системами iOS и Android

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Владелец мессенджера WhatsApp - Facebook сообщил, что приложение перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. На странице поддержки сайта приложения отмечается, что это произойдет до 1 февраля 2020 года.

Мессенджер будет поддерживаться на устройствах Android с версией 4.0.3 и выше. Что касается iOS, то должна быть версия 9 и на более новая. Если ОС ниже заявленных требований, пользователи не смогут зарегистрироваться в приложении. Также не будет возможности пользоваться уже существующими аккаунтами для входа в мессенджер. Отмечается, что отключение может произойти в любое время до 1 февраля текущего года.

- Мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время, - сообщают разработчики.

Уже со вторник, 31 декабря, мессенджер не могут запустить пользователи Windows Phone.

Сайт kp.ru в начале прошлого года писал, что с 1 января WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах. То есть изменения в списке смартфонов, которые поддерживают мессенджер меняются как минимум раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU