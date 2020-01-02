2020-01-02T15:48:33+03:00
Общество

Более полумиллиона граждан РФ сообщили о наличии второго гражданства

Уточняется, что пик подачи уведомлений пришелся на 2015 год
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Более полумиллиона граждан РФ сообщили о наличии второго гражданстваБолее полумиллиона граждан РФ сообщили о наличии второго гражданстваФото: "КП" Архив
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В МВД России рассказали, что с 2015 года более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или вида на жительство иностранного государства получило ведомство от россиян.

При этом уточняется, что пик подачи уведомлений пришелся на 2015 год. На протяжении последних четырех лет их количество стабильно снижается.

- Согласно статистики, гражданами РФ в 2015 году подано свыше 285,5 тыс. уведомлений о наличии иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, - отметили в МВД РФ.

В 2019 году более 46,5 тысяч россиян заявили о наличии у них иного гражданства, пишет "ТАСС".

Напомним, в 2014 году в РФ вступил в силу закон, который обязывает россиян при приобретении второго иностранного гражданства в течение 60 дней уведомить об этом территориальные миграционные подразделения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МВД рассказали, с какой целью мигранты едут в Россию чаще всего. Большинство приезжающих в РФ – это взрослые люди (78,4%), тех, кто перешагнул 60-летний рубеж всего 11 %, а тех, кому не исполнилось 18 лет – 10,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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