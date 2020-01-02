Причиной крупного пожара в зоопарке в Германии стали "китайские фонарики"

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:34:07+03:00

В результате разбушевавшегося огня в обезьяннике заживо сгорели пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе

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"Китайские фонарики" с записками стали причиной крупного пожара в зоопарке немецкого города Крефельд, в результате которого в обезьяннике заживо сгорели пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе.

В полиции рассказали, что три местных жительницы "просто подожгли фонарики с записками с желаниями, они не знали, что может произойти". В итоге "виновницы" сами явились в полицию с признанием.

Сообщается, что зоопарк закрыт до пятницы. Его представитель заявил, что "сумма ущерба не может быть подсчитана, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из-за фейерверков в Германии случился пожар в зоопарке, погибли 30 животных. Сообщалось, что полностью сгорело здание, где содержали обезьян. Спасти удалось только двух обезьян по кличке Балли и Лимбо. Их спасли от огня пожарные, которые услышали крики животных.

ИСТОЧНИК KP.RU