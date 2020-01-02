В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Вице-премьер министр Украины рассказал, что ни в одних правилах Евросоюза не написано, что необходимо закупать газ у определенной страны
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Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная пока не готова вернуться к прямым поставкам газа из России.
- Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал на основе норм Европейского союза, Третьего энергетического пакета, - отметил Кулеба.
Он также подчеркнул, что ни в одних правилах Евросоюза не написано, что необходимо закупать газ у определенной страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU