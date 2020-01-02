Иран обвинил США в попытках сорвать совместные учения России и КНР
Командующий военно-морских сил Исламской Рреспублики уточнил, что благодаря отвлекающим маневрам участников учений военные Штатов не смогли осуществить свой план
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Командующий военно-морских сил Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что США пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
- Американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв наших с нашими двумя союзниками учений», - подчеркнул Ханзади.
Он также отметил, что благодаря отвлекающим маневрам участников учений военные Штатов не смогли осуществить свой план.
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ИСТОЧНИК KP.RU