Иран обвинил США в попытках сорвать совместные учения России и КНР

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:03:27+03:00

Командующий военно-морских сил Исламской Рреспублики уточнил, что благодаря отвлекающим маневрам участников учений военные Штатов не смогли осуществить свой план

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Командующий военно-морских сил Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что США пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.

- Американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв наших с нашими двумя союзниками учений», - подчеркнул Ханзади.

Он также отметил, что благодаря отвлекающим маневрам участников учений военные Штатов не смогли осуществить свой план.

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ИСТОЧНИК KP.RU