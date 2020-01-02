2020-01-02T19:07:43+03:00
В мире

Парламент Турции разрешил отправку военнослужащих в Ливию

За данный законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 – против
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Парламент Турции разрешил отправку турецких военнослужащих в ЛивиюПарламент Турции разрешил отправку турецких военнослужащих в ЛивиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Парламент Турции большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.

Уточняется, что за него проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения.

В итоге 325 депутатов отдали свои голоса за принятие данного законопроекта, а 184 высказались против.

Так, против данного проекта выступили депутаты от оппозиционных Народно-республиканской и Хорошей партий.

Ранее стало известно о том, что правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки. Страна попросила Анкару ввести наземные и воздушные войска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава "Нафтогаза" ответил на критику Порошенко из-за газового контракта с Россией
В Сети появилось видео крушения пассажирского самолета в Алма-Ате
Парламент Турции разрешил отправку военнослужащих в Ливию
Женская молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии со счетом 6:1
Миллиардер раскритиковал зарплаты россиян и низкие пенсии
Иран обвинил США в попытках сорвать совместные учения России и КНР
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Причиной крупного пожара в зоопарке в Германии стали "китайские фонарики"
В поисках нетрезвых водителей: в МВД предупредили о начале массовых спецопераций на дорогах
"Ребенок попросил": Женщина, забравшая девочку из дома от матери, объяснила свой поступок
Умер Александр Благонравов: создатель легендарных БМП-2 и БМП-3