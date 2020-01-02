Парламент Турции разрешил отправку военнослужащих в Ливию

2 Янв. 2020 2020-01-02T19:07:43+03:00

За данный законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 – против

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Парламент Турции большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.

Уточняется, что за него проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения.

В итоге 325 депутатов отдали свои голоса за принятие данного законопроекта, а 184 высказались против.

Так, против данного проекта выступили депутаты от оппозиционных Народно-республиканской и Хорошей партий.

Ранее стало известно о том, что правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки. Страна попросила Анкару ввести наземные и воздушные войска.

ИСТОЧНИК KP.RU